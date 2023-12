Jaime Silva Martins foi preso por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - Reprodução

Publicado 05/12/2023 18:02

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), Jaime Silva Martins, de 38 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada de 13 anos, no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, Jaime teria cometido o crime na madrugada do último domingo, dia no qual o caso foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCav).

Segundo a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento na especializada na companhia de um profissional capacitado. A criança relatou que o padrasto tentou constrangê-la a ficar em silêncio sobre o ocorrido, propondo que ela não contasse para a mãe, porque ele também não contaria.

O Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão temporário contra Jaime pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficar[a à disposição da Justiça. No momento, a criança está sob a guarda do pai.