Corpo de Briani Fábio Ruas foi sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério de Inhaúma - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/12/2023 16:29 | Atualizado 06/12/2023 16:39

Briani Fábio Ruas, de 24 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (6), no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. O jovem foi Rio -, de 24 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (6), no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. O jovem foi esfaqueado por um homem em situação de rua , ainda não identificado, na tarde de domingo (3), após a vítima tentar separar uma discussão entre sua mãe e o assassino, na Pavuna, também Zona Norte.

Briani foi golpeado com um facão no peito. Ele ainda tentou pedir ajuda num ponto de mototáxi próximo ao local do crime, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico. Familiares do jovem descreveram ele como uma pessoa alegre e simpática. Segundo o irmão de Briani, Breno Fábio Ruas, ele era diagnosticado com autismo.

"Meu irmão era autista e todo mundo tratava ele como criança. Fazia amizade com todo mundo, não fazia maldade a ninguém, mas quis proteger minha mãe", explicou. Ainda segundo Breno, o morador em situação de rua e a vítima tinham uma desavença há anos. "Me falaram que ele tinha intenção de matar os dois [mãe e filho]. Não foi a primeira vez que ele tentou fazer isso com meu irmão. Ele começou a implicar com meu irmão, mas o Briani nunca ligou pra isso. Só que quando ele viu que partiu para cima da minha mãe, foi defender", disse na entrada do Instituto Médico Legal (IML), quando foi liberar o corpo.



O autor do crime ainda não foi localizado. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer a morte.