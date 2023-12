Publicado 08/12/2023 00:00

Na manchete, Saúde recomenda nova dose da vacina bivalente contra a covid-19 para os idosos

Em Rio, sensação térmica chega a 51,5º em Guaratiba

Incêndio em loja da Galeria Condor assusta moradores no Largo do Machado

Colunista do DIA e ícone do jornalista, Luarlindo Ernesto participa de filme sobre caso que marcou a cobertura policial

No Guia Show & Lazer, confira o que vai rolar na edição 2024 do CarnaMango, no Circo Voador

No D, Bella Campos mantém o bronzeado em dia na piscina

No Ataque, presidente da CBF é destituído pela Justiça, que nomeia interventor