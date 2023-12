Publicado 08/12/2023 00:00

Milei anunciou novo presidente do BC argentino. Antes de ser eleito, criticou duramente a instituição e afirmou que iria extingui-la. Primeiros movimentos levam a crer que mudanças na economia não serão tão radicais quanto prometidas em campanha.

Lula começa a negociar reforma ministerial. Insatisfeito com articulação no Congresso e desempenho de algumas pastas, quer realizar trocas que garantam apoio político em projetos do governo. Para isso, deverá continuar cedendo espaço ao Centrão.