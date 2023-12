Criminosos atearam fogo em barricadas durante ação da PM na Vila Aliança - Reprodução/Redes Sociais

Criminosos atearam fogo em barricadas durante ação da PM na Vila AliançaReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2023 07:07

Rio - Moradores da Zona Oeste do Rio relatam uma manhã de tensão, nesta sexta-feira (8), por conta de operações da Polícia Militar em comunidades da região, para coibir a atuação de criminosos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, há registro de tiroteio desde às 4h30 na Vila Aliança, em Bangu, onde o 14ª BPM (Bangu) atua hoje. Segundo relatos, criminosos atearam fogo em barricadas e atravessaram ônibus nas vias para dificultar o acesso dos agentes à comunidade.

Na Estrada do Taquaral, na Vila Aliança, um homem foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará, de onde será encaminhado para a 34ª DP (Bangu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ferido. Segundo a PM, o 14º BPM também está na Vila Moretti, em Bangu, além de nas comunidades da Coréia, Cavalo de Aço, Rebu e Sapo, no Complexo de Senador Camará, onde dois crminosos foram presos e drogas apreendidas.

Há ainda operação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na favela da Muzema, no Itanhangá. Ainda não há registro de prisões ou apreensões. Por conta das ações na Zona Oeste, mais de 6,8 mil alunos da rede municipal ficaram sem aulas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, foram fechadas oito escolas, com 2.358 estudantes, em Senador Camará; sete, com 2.109, na Vila Aliança; cinco, com 1.396, nas favelas da Coréia, Cavalo de Aço e Rebu; duas, com 697, na comunidade do Sapo; e outras duas, com 255, na Vila Moretti. Na região da Muzema, as unidades escolares atendem normalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Eithel Pinheiro de Oliveira Lima, em Senador Camará, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento nesta manhã. Já o Centro Municipal de Saúde Itanhangá mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta sexta-feira.