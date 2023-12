Prefeito José Osmar, de 65 anos, estava em seu segundo mandato - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/12/2023 09:23

Rio - Morreu, nesta sexta-feira (8), o prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida (PSC), de 65 anos. Segundo informações divulgadas pela prefeitura do município, no Sul Fluminense, o político sofreu um infarto durante a madrugada.

No comunicado, a Administração Municipal prestou solidariedade à primeira-dama Sirlei Almeida, aos filhos, familiares e amigos: "Rogamos a Deus para que possa confortá-los nesse momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé."

O corpo está sendo velado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Passa Três, onde o prefeito morava. O sepultamento será às 16h, no cemitério da cidade.

Nas redes sociais, moradores lamentaram o falecimento. "Dia triste para o nosso município, que perde um dos melhores prefeitos", escreveu uma internauta. "Quanta falta nós sentiremos do senhor. Obrigada por tudo que fez pelos rio-clarenses", disse outra.

O governador Cláudio Castro também se manifestou, em nota. "É com pesar que recebo a notícia do falecimento do prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida. Neste momento de luto, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e à população de Rio Claro. Que encontrem conforto na memória de sua dedicação e serviço à cidade, deixando um legado de contribuições para o desenvolvimento. Sua trajetória abrangeu diversas esferas, tendo desempenhado papel fundamental como prefeito, vereador, secretário de Educação, professor e diretor do Centro Municipal de Ensino São José."

José Osmar, que também era professor, estava em seu segundo mandato. Agora, o vice-prefeito Babton Biondi assume o poder executivo.