Movimento nas praias do Rio é pequeno devido ao tempo nublado - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/12/2023 10:58

Rio - Influenciada pela chegada de uma frente fria, a cidade amanheceu com céu nublado nesta sexta-feira (8), com pontos de chuva fraca em alguns lugares. Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão é de chuvas moderadas a fortes na parte da tarde e também à noite. Algumas regiões da capital, como Zona Sul e Jacarepaguá, na Zona Oeste, seguem em Estágio 2

Embora o clima tenha sido mais ameno em relação à última quinta-feira (7) , a previsão segue sendo de temperaturas elevadas para esta sexta, cenário que deve mudar a partir de sábado (9). Ainda de acordo com o Alerta Rio, o termômetro pode chegar à 37°C nas Zonas Norte e Oeste do município. Já a temperatura mínima é de 22°C.

Previsão para o fim de semana

No sábado (9) o tempo deve permanecer nublado durante todo o dia e o calor dará uma trégua, com previsão de máxima de 26°C e mínima de 19°C. Há possibilidade de pancadas de chuva ao longo da madrugada.

Já no domingo (10) o clima ficará mais estável. Com temperaturas entre 18°C e 28°C, o céu deve ser parcialmente nublado e com previsão de chuva fraca pela manhã.