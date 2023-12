Homem é preso após furtar e engolir cordão de ouro na praia da Barra Anderson de Oliveira França, de 19 anos - reprodução de vídeo

Publicado 08/12/2023 15:00

Rio - Anderson de Oliveira França, de 19 anos, foi preso em flagrante por furtar um cordão de ouro de um casal que caminhava na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na quinta-feira (7). Durante a abordagem dos agentes do Segurança Presente, o suspeito confessou que havia engolido a joia, avaliada em R$ 3.500.

Segundo os policiais, Anderson foi detido na altura do posto 3 e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Após passar por exame de raio-x, que confirmou que o cordão estava em seu estômago, foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Este é o segundo registro por furto em sua ficha criminal.

Ainda de acordo com os agentes, a vítima, de 38 anos, caminhava pela orla com a mulher quando foi surpreendido pelo jovem, que passou correndo e puxou o cordão. O casal foi à delegacia em que Anderson foi encaminhando e registraram queixa, inclusive fazendo o reconhecimento do suspeito.