Mauro Vieira foi denunciado por injúria racial na 14ª DP (Leblon)Divulgação

Publicado 08/12/2023 16:02 | Atualizado 08/12/2023 17:55

Rio - Uma camareira denunciou o administrador de um apart-hote, onde o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, tem apartamento, por injúria racial. A vítima esteve na 14ª DP (Leblon) para registrar o caso na tarde desta sexta-feira (8).

Segundo a Polícia Civil, ao chegar à delegacia, a camareira afirmou que o ministro, que foi apontado como proprietário do imóvel, era quem havia cometido a injúria racial. Porém, após investigações a partir das imagens de câmeras de segurança, foi constatado que o administrador do local foi o autor do crime.

O DIA tenta contato com o Itamaraty, mas até o momento não obteve resposta.

Nascido em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, Mauro Vieira, de 72 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Além disso, o chanceler tem doutorado honoris causa em Letras, pela Universidade de Georgetown, localizado nos Estados Unidos.

Vieira foi embaixador do Brasil na Argentina (2004-2010), nos Estados Unidos (2010-2015), representante Permanente do Brasil nas Nações Unidas em Nova York (2016-2020) e embaixador do Brasil na Croácia (2020-2022). Além disso, ocupou o cargo de Ministro das Relações Exteriores do Brasil entre 2015 e 2016.