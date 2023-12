Fiéis celebram Dia de Nossa Senhora da Conceição, na Tijuca - Pedro Ivo/ Agência O DIA

Rio - O dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta sexta-feira, 8 de dezembro, levou muitos fiéis à paróquia na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde foi feita uma programação inteira dedicada à santa. No Candomblé, o sincretismo permitiu a reverência à orixá Oxum.



Centenas de fiéis participaram da programação especial para a data na paróquia da Rua Conde de Bonfim, onde houve sete missas, oração do terço e uma procissão pelas ruas do bairro às 16h.

A professora Fabiane Canuto, 47, esteve na paróquia para agradecer as graças alcançadas, tradição de mais de dez anos. "A fé à minha mãe me conduz por todos os caminhos e vim agradecer. Já tive graças alcançadas. Uma vez, após a missa dela das 18h, uma amiga me ligou e falou que ouviu meu nome na rádio. Eu havia ganhado um fogão de presente de Natal. Eu tinha pedido isso para ela porque precisava muito", conta Fabiane, que nesta sexta-feira rendeu homenagens à santa.

O padre Marcos André Nascimento Silva, reitor do Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater do Rio, celebrou a missa de meio-dia. "Hoje celebramos a Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Com alegria nos debruçamos sobre o mistério do Amor de Deus, que ao escolher a virgem Maria preparou-a desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador", afirmou.



Em dois estados, Amazonas e Maranhão, e em 10 capitais brasileiras, além de centenas de cidades no interior, a data é feriado. Entre as capitais estão: Recife, Salvador e João Pessoa. Já em Cuiabá, que tem a santa como padroeira, foi decretado ponto facultativo.



A Ialorixá Mãe Meninazinha D’Oxum, do Ilê Omolu Oxum, em São João de Meriti, conta que enquanto havia perseguição às religiões de matriz africana, Nossa Senhora da Conceição era sincretizada em Oxum. Ela celebra que atualmente não haja necessidade da santa católica para reverenciar a orixá das águas doces que em sua Casa na Baixada Fluminense, por exemplo, é celebrada em maio.



"A data de Oxum não é celebrada no dia 8 de dezembro, mas com certeza Nossa Senhora da Conceição é importante. Hoje é o dia dela. É importante na nossa religião porque passamos por muita coisa. O que nos salvou, nos ajudou foi o sincretismo. Não podemos esquecer", afirma a ialorixá. "Não precisa mais dizer que Nossa Senhora da Conceição é Oxum porque hoje nós somos livres. Mas, teve uma época que precisou", lembra.



O Babalawô Ivanir dos Santos também reforçou que o sincretismo foi necessário durante o Brasil Colônia e Império. "A Igreja Católica era parte do Estado, consequentemente os feriados santos eram dias em que os escravizados tinham a data como folga e passam a cultuar os orixás em datas católicas. Aproveitava-se a data para seguir as tradições", explica. "Não quer dizer que Oxum seja Nossa Senhora. A religião era proibida e reverenciar um santo católico era protegido pela igreja", complementa.

Na Bahia, onde é padroeira o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner, lembrou que a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, é uma das mais antigas do país. "Vamos celebrar com muita fé e devoção, numa das festas mais antigas do Brasil, com pedidos de paz e amor ao próximo. Que Nossa Senhora da Conceição da Praia abençoe todo o povo baiano", escreveu em sua conta no Twitter.



Na capital de Pernambuco, a governadora do estado Raquel Lyra participou da tradicional subida ao Morro da Conceição e amarrou fitinhas no Santuário. "Só tenho a agradecer por tantas bênçãos e proteção! Viva Nossa Senhora da Conceição!", escreveu.



