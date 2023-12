Bazar beneficente reforça a importância do apoio da comunidade às pessoas que enfrentam o HIV - Divulgação

Bazar beneficente reforça a importância do apoio da comunidade às pessoas que enfrentam o HIVDivulgação

Publicado 09/12/2023 08:33

Rio - Um bazar solidário organizado pelo Grupo Pela Vidda RJ vai arrecadar fundos para ajudar pessoas que enfrentam desafios decorrentes do HIV, nos próximos dias 12 e 15 de dezembro, no Centro do Rio. Conhecida por prestar suporte às pessoas com essa condição, a ONG irá abrir as portas da sua sede, na Avenida Rio Branco, 139, para a realização do evento beneficente.

Das 14h às 18h, serão expostos os itens à venda para a população que quiser ajudar. A lista de itens inclui peças de roupa, itens de decoração, livros, DVDs, CDs e uma seleção diversificada de outros objetos. Segundo o Grupo Pela Vidda RJ, os recursos irão ajudar aqueles que enfrentam a condição e reforçam para a população a necessidade de apoiar essas pessoas que vivem com a Aids.

"O GPV-RJ tem desempenhado um papel fundamental na defesa dos direitos e na melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas pelo HIV/Aids. Ao realizar esse bazar beneficente, a organização busca fortalecer seus esforços na busca por recursos que permitam a continuidade de seus programas e serviços essenciais", explica a ONG.





Serviço:



Bazar Beneficente do Grupo Pela Vidda RJ

Dias: 12 a 15 de dezembro

Horário: Das 14h às 18h

Onde: Pela Vidda-RJ - Grupo Pela Vidda RJ - Av. Rio Branco, 135 - Sala 709, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Itens à venda: Peças de roupa, itens de decoração, livros, DVDs, CDs e variadas peças de bazar