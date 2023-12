Alunos da Creche Municipal Luiz Carlos Prestes, localizada na Pavuna, Zona Norte do Rio - Divulgação/Esse Rio é Meu

Publicado 12/12/2023 07:47

Rio - A Prefeitura do Rio abriu, nesta terça-feira (12), as inscrições para o ingresso de novos alunos nas creches da Secretaria Municipal de Educação para o próximo ano letivo. Ao todo, 4 mil vagas estão sendo ofertadas ao público. O período para novas inscrições vai até o dia 18 deste mês.

As creches do município atendem crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses. As inscrições para a rede pública devem ser feitas através do site . Para aqueles que não têm acesso à internet, a inscrição pode ser realizada em uma das Naves do Conhecimento em na própria unidade escolar.

De acordo com a pasta, pensando em acessibilidade, foi criado um canal no Whatsapp com assistente virtual programado para tirar também todas as dúvidas referentes à matrícula para facilitar o acesso do responsável, por meio do número 21 98496-4315.

“Garantir uma vaga nas nossas escolas não apenas oferece oportunidade de aprendizado, mas também fortalece os laços comunitários. A educação é a chave para o futuro e ao facilitar esse processo estamos construindo uma base sólida para o crescimento da nossa cidade. Contamos com a participação ativa das mães, pais, responsáveis para garantir que cada aluno carioca tenha acesso a uma educação de qualidade. Vamos juntos construir um futuro promissor para todas as nossas crianças e jovens”, afirma o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.