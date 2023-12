Agentes do Bope e da polícia do Espírito Santo realizaram uma operação na Nova Holanda, no Complexo da Maré - Banco de imagens / Agência O Dia

Publicado 12/12/2023 08:29 | Atualizado 12/12/2023 10:25

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) realizaram, na manhã desta terça-feira (12), uma operação na Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Segundo a Sesp, suspeitos capixabas, acusados por homicídios e tráfico, se escondem na região. A Polícia Militar também atua em outras comunidades do Rio.



Ao todo, cinco homens com 12 mandados de prisão em aberto estavam sendo procurados. De acordo com a polícia do Espírito Santo, o grupo é suspeito de diversas execuções com ocultação de cadáver nos municípios de Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica. Um dos casos, inclusive, envolve o desaparecimento de dois indígenas que faziam parte de uma aldeia de Aracruz.

Após a operação no Complexo da Maré, a Sesp informou que nenhum suspeito foi encontrado, pois fugiram antes da chegada das equipes no local. Dentre os procurados, estão, por exemplo, Leandro de Araújo, Fábio José, Atila Nunes, Bryan Deolindo e Adair da Silva, o Dadá.

O trabalho de investigação foi realizado pelo Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) e coordenado pelo delegado Fabrício Dutra, superintendente Norte da Polícia Civil do Espírito Santo.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), na região da Maré, 21 escolas foram impactadas e 7.248 alunos ficaram sem aula. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva suspendeu o funcionamento.

Outras operações na Zona Norte

Policiais do 41° BPM (Colégio) estão realizando uma operação no Complexo da Pedreira, que abrange favelas de Costa Barros à Pavuna. A equipe do 3° BPM (Méier) está na Favela do Rato Molhado, no Engenho Novo.

Já os militares do 16° BPM (Olaria) realizam uma ação nas comunidades do Quitungo, Guaporé e Tinta. Nestas, também não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

*Em atualização