Os envolvidos na ação foram levados para a 40ªDP (Honório Gurgel)Google / Reprodução

Publicado 12/12/2023 09:35 | Atualizado 12/12/2023 09:42

Rio - Funcionários de uma companhia municipal de limpeza urbana foram ameaçados por criminosos e obrigados a retirar cabos subterrâneos com o caminhão da empresa em Coelho Neto, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para a Rua Pedro Jório após uma denúncia. No local, todas as cinco pessoas envolvidas na ação foram conduzidas a 40ªDP (Honório Gurgel). Além disso, 100 metros de cabos foram recuperados.

Outro caso

Ainda nesta segunda (11) , seis pessoas de uma quadrilha foram presas após terem furtado cabos de cobre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A quadrilha foi detida por agentes do 7ºBPM, na Avenida Paula Lemos.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo utilizava um caminhão e um carro para auxiliar no crime.