Veículo era utilizado para auxiliar no roubo dos cabos Reprodução / Polícia Militar

Publicado 11/12/2023 10:19

Rio - Seis pessoas de uma quadrilha foram presas após terem furtado cabos de cobre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A quadrilha foi detida por agentes do 7ºBPM, na Avenida Paula Lemos.



De acordo com a Polícia Militar, o grupo utilizava um caminhão e um carro para auxiliar no crime.



Em um vídeo, publicado nas redes sociais da corporação, os PMs aparecem ainda fiscalizando o veículo, de modelo SUV, e o caminhão, estilo caçamba.