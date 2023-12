Homem rouba telefone de mulher na saída de shopping e abre live no Instagram da vítima - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/12/2023 10:09

Rio - Após ter roubado o celular de uma mulher na saída do Shopping Bangu, na Zona Oeste, na noite do último sábado (9), um ladrão, que ainda não foi identificado e segue foragido, iniciou um vídeo ao vivo no Instagram da própria vítima, debochando da situação.



Na transmissão, o suspeito aparece rindo e brincando sobre o ocorrido. "'Tamo' tomando [...] Vem com a gangue", diz o ladrão. Uma colega da vítima conseguiu gravar a 'live'.

A moça, que preferiu não revelar o nome, contou ao DIA mais detalhes sobre como o roubo aconteceu. “Estava saindo do estacionamento do shopping quando veio um cara de bicicleta por trás de mim e puxou meu telefone. Na hora eu estava tentando pedir um carro para ir pra casa, então ele conseguiu pegar o celular desbloqueado”, disse.

Homem rouba celular em Bangu e abre live no Instagram da vítima.



Créditos: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/Lji74we0ZE — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2023

Ela ainda relatou que o vídeo ao vivo feito pelo bandido assustou os familiares. “Por sorte uma colega minha gravou. Quando eu consegui chegar em casa, minha família estava desesperada achando que ele podia ter feito algo a mais comigo".



O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). A Polícia Civil afirmou, em nota, que está tentando identificar o autor do crime e localizar a vítima para colher mais informações sobre o crime.

A Polícia Militar (PM) não foi acionada para o caso.