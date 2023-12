A vítima foi arremessada durante o acidente e socorrida por populares - Reprodução

A vítima foi arremessada durante o acidente e socorrida por popularesReprodução

Publicado 11/12/2023 09:29 | Atualizado 11/12/2023 12:32

Rio - O ciclista Flamorion Pires, atropelado por uma picape desgovernada no último sábado (9) em Guaratiba, na Zona Oeste, permanece internado no Hospital Municipal Rocha Faria, com quadro de saúde estável após quebrar as duas pernas e o úmero esquerdo.O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na via. Nas imagens, é possível ver o homem pedalando pela calçada onde havia uma ciclovia demarcada quando a caminhonete sobe o meio-fio, derruba os ferros de proteção e atinge o ciclista. A cena dura menos de 30 segundos.

Carro invade a calçada e atropela ciclista em Guaratiba.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Qp3roY5hB2 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 10, 2023

Após a colisão, a vítima foi arremessada para a frente, por pouco não atingindo um poste. As imagens fortes terminam com uma pessoa que acabava de chegar em uma loja em frente ao local do acidente saindo para ajudar o ciclista. Em um dos registros, inclusive, é possível ver a vítima no chão com ferimentos pelo corpo, mas lúcido e conversando com pessoas que o ajudaram.