Movimentação na estação provisória do Mato Alto nesta segunda-feira (11) - Renan Areias/Agência O DIA

Movimentação na estação provisória do Mato Alto nesta segunda-feira (11)Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 11/12/2023 11:25

Rio - O primeiro dia útil de operação do novo BRT Transoeste foi de muita fila e longa espera em estações como Mato Alto e Magarça, ambas na Zona Oeste. Durante a manhã desta segunda-feira (11), passageiros registraram a demora pela espera dos ônibus, que chegou a mais de 1 hora.



Nas redes sociais circulam diversos vídeos que mostram as longas filas e pessoas aglomeradas enquanto esperavam pelo transporte desde as primeiras horas da manhã.

PREFEITO @eduardopaes INAUGUROU A IDA DO NOVO BRT AMARELINHO DA TRANSOESTE MAS CADÊ A ESTAÇÃO DE BRT MATO ALTO - GUARATIBA ?



SE CAIR UM TEMPORAL COMO É QUE AS PESSOAS VÃO FAZER P NÃO PEGAR CHUVA? pic.twitter.com/3FJs92zda1 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) December 11, 2023

AGORA | MANHÃ COMPLICADA PARA QUEM DEPENDE DO BRT TRANSOESTE



Passageiros estão enfrentando filas enormes para conseguir pegar o BRT nas estações do Magarça e Mato Alto, muitas reclamações e estresse dos passageiros logo no início da semana. pic.twitter.com/FrFh7cZT4a — Inhoaiba Urgente (@InhoaibaU) December 11, 2023

A Estação Mato Alto e Magarça, por exemplo, possuem uma estrutura provisória que atende os passageiros até que o terminal mais amplo seja concluído, no entanto, passageiros alegaram que ainda assim as filas durante esta manhã foram além do normal. A região passa por obras desde o fim do ano passado e a previsão para o término é em abril de 2024.

Ao longo da manhã, fora do horário de 'pico', as filas foram diminuindo. Por volta das 11h, por exemplo, as estações já estavam mais vazias e o transporte regularizado.

fotogaleria

Um dos passageiros, Anderson Gonçalves, 54 anos, que mora na região do Mato Alto, e esteve na estação no fim da manhã, reclamou sobre a falta de logística e organização para a chegada das novas frotas.



"Eu acho essa obra de suma importância, mas tem que ter paciência, porque as coisas não são feitas de uma hora pra outra. Apesar do pessoal ficar muito desesperado, o transporte tem mesmo algumas falhas. Eu estou de férias, de manhã estava em casa e poxa eles tiraram os expressinhos e esses novos ônibus não deram conta. Então eles podiam ter deixado os expressinhos até regularizar esses amarelinhos novo", disse.

Novo BRT

O Novo corredor BRT Transoeste foi entregue no sábado (9) com o total de 59 quilômetros revitalizados, sendo 31 quilômetros de calhas do BRT reconstruídas em concreto. O corredor passa a operar com 208 ônibus, dos quais 136 são novos veículos articulados, equipados com tecnologia sustentável Euro 6, além de 22 Euro 5 que já circulavam no trecho Jardim Oceânico x Alvorada, e 50 ônibus padrons da nova frota.



Segundo a Prefeitura, o início da operação dos 'amarelinhos' no corredor Transoeste marca a renovação de 100% da frota do BRT em toda a cidade e decreta o fim da era dos veículos azuis.

A renovação, com 427 novos ônibus nos três corredores, representa um aumento de quase três vezes mais ônibus, se comparados aos 120 que atendiam os mesmos corredores em 2020. Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, o prefeito Eduardo Paes admitiu erros na operação e planejamento durante a manhã desta segunda (11) e pediu desculpas à população.