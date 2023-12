Mais de 100 placas de sinalização foram instaladas pela via do VLT - Reprodução

Mais de 100 placas de sinalização foram instaladas pela via do VLTReprodução

Publicado 11/12/2023 11:41

Rio - A partir desta segunda-feira (11) os motoristas que cometerem infrações em trechos de circulação do VLT serão multados. Mais de 100 placas de sinalização foram instaladas ao longo da via exclusiva do trem elétrico no Centro do Rio para alertar os condutores.

A iniciativa também terá monitoramento por vídeo pelas equipes da Prefeitura do Rio e Centro de Operações (COR). Para quem for flagrado circulando no trecho, será aplicada uma infração gravíssima segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), com multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na carteira de habilitação.

Segundo a concessionária VLT Carioca, as vias são ocupadas de forma irregular por veículos mais de mil vezes em um mês. Os trechos mais críticos são o Túnel da Providência, a Rua Senador Pompeu e as avenidas Rio Branco e Binário do Porto.