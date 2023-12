Mais de 300 garis trabalharam na limpeza e desobstrução de ralos na cidade - Reprodução / Prefeitura do Rio

Mais de 300 garis trabalharam na limpeza e desobstrução de ralos na cidadeReprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 11/12/2023 12:27

Rio - Faltando pouco mais de uma semana para a chegada do verão, a Prefeitura do Rio divulgou um balanço das ações preventivas, que pretendem minimizar os impactos causados pelas chuvas da estação. Durante o ano, quase 38 toneladas de lixo foram retiradas apenas dos ralos da cidade, na Operação Integrada Ralo Limpo.

Ao todo, 327 garis da Comlurb trabalharam na limpeza das caixas, varrendo e retirando folhas, lama e diversos tipos de resíduos que podem obstruir os pontos de escoamento e gerar alagamentos e bolsões de água. De acordo com a Prefeitura, 1.932 ralos foram limpos e 37,6 toneladas de detritos removidos.

O balanço também divulgou o resultado dos desassoreamentos de rios em 2023. Durante o ano, foram removidas 555,4 mil toneladas de resíduos, o equivalente a 46.283 caminhões cheios de lixo.

Prefeitura promete aumentar pontos de drenagem na cidade

Com ondas de calor intensas, seguidas de temporais no Rio, os cariocas têm registrado diversos alagamentos e quedas de árvores na cidade. A Prefeitura então montou um Plano Verão 2023/24, que promete viabilizar o escoamento de água nos dias de chuva.

Um desses serviços são as obras de drenagem para eliminação de ponto crítico de alagamento, que segundo o órgão, estão sendo realizadas em mais de 1,6 km pela cidade.

“A Secretaria de Infraestrutura realizou serviços na Avenida Borges de Medeiros, na Rua Alexandre Calaza e nas estradas da Pedra e do Catonho, onde os trabalhos entraram na reta final”, divulgou a Prefeitura.

Ainda segundo o órgão, a secretaria atua em outro problema crônico para motoristas e pedestres em dias de chuva, na intersecção entre as estradas do Catonho e Cafundá, na Zona Oeste. Mais de 7,6 mil metros quadrados de drenagem estão em fase de recuperação no local.