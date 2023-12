Armamento apreendido pela Polícia Militar durante a ação - Reprodução

Publicado 11/12/2023 08:06

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (11), operações em comunidades localizadas nas zonas Norte e Oeste e no Sul Fluminense. Há registro de mortos, feridos, presos e apreensões nas ações.

Na Zona Norte, policiais militares do Batalhão de Choque realizaram uma ação na comunidade do Jacarezinho, localizada no bairro de mesmo nome. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre os agentes e os criminosos. Um suspeito ficou ferido e chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu e morreu.

Com ele, foi apreendida uma pistola. Um segundo homem, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi capturado pelos agentes. Ainda no Jacarezinho, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam farta quantidade de drogas. Uma moto roubada também foi recuperada na Rua Viúva Cláudio, no interior da comunidade. As ocorrências foram encaminhadas para a 19ª DP (Tijuca).



Segundo a PM, a operação tinha o objetivo de reprimir o crime organizado, prender criminosos e apreender armas. A ação acontece três dias depois da Civil informar, em coletiva de imprensa , que os assaltantes que colocam terror em moradores e turistas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, pertencem à comunidade do Jacaré.

Na comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, também na Zona Norte, dois criminosos morreram durante um confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na tarde desta segunda-feira (11). Uma pistola e granada foram apreendidas.

Já na Cidade de Deus, na Zona Oeste, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram desde as primeiras horas da manhã. No local, um criminoso ficou ferido e outros dois foram presos, após um confronto entre agentes e traficantes da região.

Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos dois fuzis e uma pistola com os suspeitos presos. O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Barricadas fixas também foram removidas pelos agentes, na tarde desta segunda-feira (11).

Equipe de demolição do #2ªCPA auxilia o #18BPM na remoção de barricadas durante a operação de hoje na Cidade de Deus.#ServireProteger pic.twitter.com/SZLgGZuelo — @pmerj (@PMERJ) December 11, 2023

Além disso, a Polícia Militar também atuou nas comunidades Ilha das Cobras e no Condado, em Paraty. Não houve registro de prisões, apreensões ou furtos na ação.

