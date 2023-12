Publicado 13/12/2023 00:00

Presidência brasileira no G20 acerta ao definir como prioridade o combate à fome, desafio que requer ser enfrentado com a máxima urgência. É preciso agir já para reverter vergonhoso quadro de subnutrição que atinge vulneráveis ao redor do mundo.

Rota mais desimpedida para tropas de Maduro invadirem Guiana seria percorrer 350km por dentro de Roraima. Governo brasileiro tem obrigação de zelar pela integridade do território nacional e essa missão, por dever constitucional, cabe às Forças Armadas.