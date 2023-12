Allan estava foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 13/12/2023 11:15 | Atualizado 13/12/2023 12:38

Rio - Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) em ação conjunta com policiais da 29ªDP (Madureira), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam um integrante de uma quadrilha que praticava extorsão contra idosos em Guarulhos, São Paulo. O homem, identificado como Allan Eller de Lima, que estava foragido da Justiça, foi preso na Rua Pereira Leitão, em Turiaçu, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (12).

De acordo com as investigações, Allan, que é morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, faz parte de um inquérito policial instaurado 1ª Delegacia Policial de Guarulhos, em São Paulo, quando no dia 26 de março deste ano ligou para uma vítima de 79 anos dizendo ter sequestrado a sua filha, exigindo a quantia de R$ 20 mil para não mata-lá.

Ainda na ligação, depois de amedrontar gravemente a idosa, ele exigiu que ela colocasse o dinheiro em uma sacola e a deixasse em frente sua casa, próximo a um poste. A vítima relatou ter ouvido uma voz idêntica à da sua filha no telefone, em que dizia: “entrega tudo mãe, que ele vai me matar”.

Com medo, a idosa fez o que foi pedido por Allan. No local, outra integrante da quadrilha, Maiane Santos de Souza, que já está presa, pegou a sacola com o dinheiro. Depois de recolhidos os R$ 20 mil, eles praticaram mais quatro extorsões em sequência, usando o mesmo modo de agir. Eles ligaram para a vítima e apresentaram a mesma história, sempre mediante grave ameaça.

Na primeira ligação, exigiram mais R$ 30 mil; Na segunda, mais R$ 10; Na terceira; mais R$ 15 mil, e, por fim, na quarta oportunidade, uma aliança de ouro, um anel de brilhantes, três pares de brincos de brilhantes, um celular Samsung Galaxy A30, quatro relógios e seu cartão bancário da Caixa Econômica Federal com a respectiva senha. A vítima cedeu em todas as vezes. Em três das oportunidades, deixou o dinheiro em uma sacola ou mochila em frente ao prédio em que morava.

Depois disso, Allan, disse para que não comunicasse a Polícia, senão a sequestraria também. Após ter roubado o cartão da vítima, ele ainda realizou dois saques no valor total de R$ 2 mil, uma transferência de R$ 4.999 mil e um PIX de R$ 992,50, que foi feito em uma conta em seu favor.

Contra Allan Eller, constava um Mandado de Prisão, expedido pela 6ª Vara Criminal de Guarulhos/Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo crime de extorsão na modalidade de comunicação por telefone de falso sequestro.