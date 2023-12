Cariocas aproveitaram manhã de sol nesta quarta-feira (13) na Praia do Arpoador - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/12/2023 11:59

Rio - Confirmando a previsão, a quarta-feira (13) amanheceu com céu aberto e sol na cidade do Rio. Muitos cariocas e turistas aproveitaram a manhã para caminhar, surfar e se refrescar na Praia do Arpoador, na Zona Sul.



Segundo o Alerta Rio, o dia será de ventos fracos a moderados e temperaturas com mínima de 17°C e máxima de 32°C. Até domingo (17), o tempo deve ser estável e sem chuvas devido à influência de um sistema de alta pressão no oceano.



Com isso, as temperaturas tendem a subir ao longo da semana. É o que já deve acontecer na quinta-feira (14), quando os termômetros podem chegar aos 36°C de máxima e 17°C de mínima. Além disso, o céu terá pouca nebulosidade e os ventos ficarão entre fracos a moderados.

A sexta-feira (15) segue o mesmo padrão do dia anterior, com os termômetros marcando entre 38°C e 18°C.



No final de semana, o sábado (16) terá temperaturas estáveis, com máxima de 37°C e mínima de 20°C, e os ventos ficarão moderados ao longo do dia.

O domingo (17) também será de ventos moderados. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado e os termômetros podem atingir entre 38°C e 19°C. Assim como nos outros dias, não há previsão de chuva.