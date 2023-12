Dupla foi presa por agentes da 90ªDP (Barra Mansa) - Divulgação / Polícia Civil

Dupla foi presa por agentes da 90ªDP (Barra Mansa)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/12/2023 10:44

Rio - Dois homens, entre eles um advogado, foram presos, nesta terça-feira (12), em Barra Mansa, no Sul Fluminense, por fraudarem registros de ocorrência para receber seguro de carros. A dupla, que é de Paracambi, na Baixada, havia ido à 90ªDP (Barra Mansa) registrar um roubo, mas acabou despertando a desconfiança de um dos agentes.



De acordo com a corporação, um homem, de 72 anos, que não teve a identidade divulgada, chegou à delegacia relatando que teve o carro roubado, ficando sob a mira de uma pistola. No entanto, durante o depoimento, uma contradição desencadeou a descoberta da armação.

Ainda de acordo com os agentes, o advogado que acompanhava o idoso já havia ido ao local registrar outras queixas de roubo, sempre de carros com seguro. O suspeito, que também não teve o nome revelado, é dono de uma loja de autopeças em Paracambi. Se condenados, eles podem pegar pena de mais de dez anos de prisão.

Um terceiro integrante da quadrilha conseguiu fugir, mas também foi indiciado.