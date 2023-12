Espetáculo será protagonizado por 150 jovens de projetos musicais - Divulgação

Publicado 13/12/2023 09:24

Rio - A Câmara Municipal do Rio, no Centro da Cidade, vai receber um concerto natalino gratuito, na próxima quinta-feira (14), a partir das 19h. O “Natal de Luz na Cinelândia”, aberto ao público, será protagonizado por 150 integrantes da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC) e do Coro Juvenil do Rio de Janeiro.



Os músicos vão se apresentar na escadaria do Palácio Pedro Ernesto, com diversos instrumentos de corda e sopro como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, oboé, fagote e percussão



Dentre as canções que serão tocadas estão os clássicos como “Noite Feliz”, “We Wish a Merry Christmas” e “Jingle Bells Rock”. O evento ainda terá iluminação especial e cadeiras para a plateia acompanhar a performance de perto e contemplar a apresentação de frente para o espaço.



A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC) será regida pelo maestro Carlos Sarria e o Coro Juvenil do Rio de Janeiro terá como regente Douglas França.



Evento comemora centenário do Palácio Pedro Ernesto



O “Natal de Luz na Cinelândia” é uma homenagem ao Palácio Pedro Ernesto, que abriga a Câmara Municipal do Rio e em julho de 2023 completou 100 anos de construção.



Os artistas, que são estudantes da rede pública de ensino, estarão divididos em 44 instrumentistas e outros cerca de 100 integrantes do coro.