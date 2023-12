Na foto, Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, acusado de matar a filha - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

De acordo com a Polícia Civil, o exame do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a menina apresentava inúmeras lesões nas costas, tórax, braços e face, provocadas por ação contundente. Durante a perícia no local do crime, um cinto que teria sido usado nas agressões foi apreendido. O caso aconteceu dentro da casa em que ela morava com o pai, na comunidade do Boa Vista, em Niterói.



Segundo o delegado Willians Batista, as lesões encontradas no corpo de A.A não ocorreram apenas na segunda-feira, o que Rio - A menina A.A.R.D, de 8 anos, morta após ser espancada pelo próprio pai em Niterói , na Região Metropolitana do Rio, será enterrada nesta quarta-feira (13) às 14h no Cemitério do Maruí, no bairro Barreto. O velório está marcado para acontecer horas antes, por volta das 12h.De acordo com a Polícia Civil, o exame do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a menina apresentava inúmeras lesões nas costas, tórax, braços e face, provocadas por ação contundente. Durante a perícia no local do crime, um cinto que teria sido usado nas agressões foi apreendido. O caso aconteceu dentro da casa em que ela morava com o pai, na comunidade do Boa Vista, em Niterói.Segundo o delegado Willians Batista, as lesões encontradas no corpo de A.A não ocorreram apenas na segunda-feira, o que indica que ela era vítima de tortura . O pai da criança, que é natural do Benin, na África, Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, 30, foi preso em flagrante.

Ainda na delegacia, Ilias não confessou o crime, não respondeu perguntas e decidiu ficar em silêncio durante oitiva, mas se emocionou algumas vezes. Além dele, quatro testemunhas já foram ouvidas, sendo dois médicos do Samu. Um dos profissionais relatou que o pai teria dito que havia "batido um pouco" na filha. Uma outra pessoa contou que as agressões teriam ocorrido como forma de corrigir o comportamento da criança, porque ela teria furtado algo na escola, segundo uma professora. A mãe da criança também prestou depoimento e deixou a delegacia no final da manhã desta terça-feira (12).

Nas redes sociais, o anúncio do sepultamento descreveu a dor da perda com a morte precoce da criança."Com apenas 8 aninhos você nos deixou, e trouxe uma dor e uma enorme saudade! Com saudades eternas, lembramos a criança cuja alegria e inocência nos trouxeram luz, e que agora brilha no céu como uma estrela guia. Daqui pra frente serão dias difíceis, mas carregaremos conosco seu lindo sorriso e a sua alegria contagiante".