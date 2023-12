Grupo tentou se esconder dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas - Reprodução

Publicado 13/12/2023 07:49

Rio - Uma perseguição policial, na madrugada desta quarta-feira (13), terminou com cinco criminosos presos na Zona Sul do Rio. Para tentar escapar dos agentes, o grupo chegou a mergulhar na Lagoa Rodrigo de Freitas.



Os suspeitos sequestraram um motorista de aplicativo em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, que acabou sendo levado para a Zona Sul, onde os criminosos realizariam assaltos, de acordo com a Polícia Militar. Ao longo do percurso, com a vítima dentro do carro sendo feita de refém, o grupo chegou a roubar uma mulher.

Uma equipe do 23º BPM (Leblon) que estava em patrulhamento na Rua Fonte da Saudade foi acionada por populares que informaram que havia um carro trafegando na contramão na Avenida Epitácio Pessoa,. No local, os policiais localizaram o veículo abandonado e a vítima, que foi resgatada sem ferimentos.

Já os criminosos, na tentativa de fuga, se abrigaram na água da Lagoa Rodrigo de Fritas. No entanto, foram localizados e presos pelos agentes. Um deles informou que jogou a arma na lagoa. A ocorrência foi registrada na 15ª DP (Gávea) e o veículo recuperado.