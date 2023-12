Suspeito, que estava em carro roubado, morreu após troca de tiros com policiais em Bonsucesso - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/12/2023 09:44

Rio - Uma perseguição entre policiais militares e bandidos terminou com um suspeito morto, na noite desta terça-feira (12), na Zona Norte.



Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) se depararam, na Estrada do Itararé, em Ramos, na região do Complexo do Alemão, com suspeitos em um veículo roubado. Em seguida, o motorista tentou fugir do local ao avistar a viatura e um outro ocupante do veículo atirou contra os policiais.



Já na altura da Rua Humboldt, em Bonsucesso, o carro dos suspeitos perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Baleado, Jorge Henrique Araujo da Silva, um dos ocupantes do veículo roubado, ainda foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu. Com ele, um fuzil 556 foi apreendido, de acordo com a Polícia Civil.



Os outros ocupantes do veículo, no entanto, conseguiram fugir. Ainda em nota, a Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.