Rapaz entrou no prédio em Santa Teresa e levou a árvore de natal da portariaReprodução / TV Globo

Publicado 13/12/2023 10:33

Rio - Um homem foi flagrado furtando a árvore de Natal de um prédio na Rua Cardeal Dom Sebastião Leme, em Santa Teresa, no Centro do Rio. A ação, que ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), foi registrada por câmeras de segurança da portaria.

No vídeo, obtido pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, o rapaz consegue entrar no prédio ao forçar a porta de vidro. Em seguida, ele anda pelo hall da portaria em busca de algum objeto de valor. No entanto, ao não encontrar nada, decide levar a árvore de Natal. O ladrão sai do prédio com a estrutura enfeitada na mão.

Homem invade prédio em Santa Teresa e leva árvore de natal da portaria.#ODia #Invasão #Prédio #SantaTeresa



Reprodução / TV Globo pic.twitter.com/58BswjRekX — Jornal O Dia (@jornalodia) December 13, 2023 De acordo com moradores, o mesmo homem já entrou outras vezes em prédios vizinhos. Em uma das ocasiões, furtou três bicicletas. De acordo com moradores, o mesmo homem já entrou outras vezes em prédios vizinhos. Em uma das ocasiões, furtou três bicicletas.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 5º BPM (Praça da Harmonia) emprega equipes direcionadas à realização de abordagens sistematicamente em todo o Centro da Cidade do Rio e em Santa Teresa, cujo policiamento conta com o apoio de equipes do programa Bairro Presente e do Segurança Presente.

Segundo a PM, o comando da unidade executa a estratégia de policiamento na região de acordo com os dados apontados pela mancha criminal, visando coibir e prevenir todas as práticas delituosas na área de atuação da unidade. "Vale ressaltar que muitos dos cidadãos envolvidos nos crimes naquele perímetro estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, tornando seu contexto de instabilidade e reincidência muito mais amplo do que as ações conduzidas pelas forças policiais", diz trecho da nota.



De acordo com a corporação corporação, de janeiro a outubro de 2023, comparado com o mesmo período do ano passado, o comando do 5ºBPM (Praça da Harmonia) registrou em sua área de atuação, a queda de 27,6% nos roubos a transeuntes, diminuição de 15.6% no roubo em coletivo e retração de 21,2% no total de roubos. Mais de 10 mil abordagens 1,1 mil prisões foram realizadas nas ruas da região central da cidade.



A Polícia Militar ressaltou, ainda, a importância de que a população colabore realizando denúncias sobre tais práticas. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos culminem com a identificação e prisão dos suspeitos.