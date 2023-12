Terrenos doados pela Prefeitura tem capacidade para receber 418 unidades do Minha Casa, Minha Vida - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 13/12/2023 11:20

Rio - O Minha Casa, Minha Vida ganhou 17 novos terrenos, nas zonas Central e Norte da cidade, que vão contemplar construções para a Faixa 1 do programa habitacional, beneficiando famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. Doados pela Prefeitura e aprovados pela Caixa, eles agora pertencem ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Ministério das Cidades.

Ao todo, os terrenos têm capacidade para receber 418 unidades habitacionais. De acordo com a Prefeitura, a escolha dos locais levou em conta a proximidade de equipamentos públicos e serviços para a população da região, como postos de saúde, transporte, espaços culturais e educacionais.

Localizados na AP1 e na AP3, os bairros que serão contemplados com novas unidades habitacionais são: Gamboa, Centro, Rocha Miranda, Colégio, Cachambi, Engenho Novo e Inhaúma. O chamamento público para as construtoras vai acontecer até o final de dezembro.

Em novembro, outro chamamento público foi realizado para construir 1.016 unidades habitacionais nas APs 1, 3 e 4, englobando as Zonas Central, Norte e Oeste. A abertura de envelopes com as propostas será no dia 26 de dezembro.