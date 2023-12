Falsa vítima foi flagrada por câmeras de segurança tentando entrar em hotel - Divulgação / PCERJ

Publicado 15/12/2023 08:16 | Atualizado 15/12/2023 08:16

Rio - Um turista é investigado pela Polícia Civil após fingir ter sido roubado para despistar a própria esposa. No final de novembro, o britânico procurou a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) contando que havia sido vítima de um “Boa noite, Cinderela” e que os criminosos levaram aproximadamente R$ 22 mil.



Após as investigações, a Polícia encontrou câmeras de segurança que mostravam a suposta vítima em uma boate, na avenida Princesa Isabel, em Copacabana, no dia 27 de novembro, até cerca de 7h. Nas imagens o homem aparece bebendo e se divertindo com várias dançarinas.