Granadas, fuzis e rádios transmissores foram apreendidos junto com carros roubadosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 15/12/2023 07:28

Rio - Um criminoso morreu e outro ficou ferido, na madrugada desta sexta-feira (15), durante uma perseguição, na Avenida Brasil. Policiais militares do 16º BPM (Olaria) realizaram um cerco na via e trocaram tiros com os bandidos que estavam em dois veículos roubados, na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte. Granadas e armas foram encontradas nos carros dos bandidos.

De acordo com a Polícia Militar, o 16º BPM realiza uma operação nas comunidades de Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica Pau e Vigário Geral, no Complexo de Israel, e dados de inteligência apontaram possível deslocamento de criminosos das comunidade. Os agentes montaram um cerco e, durante o confronto, dois homens ficaram feridos e um deles não resistiu. O outro foi encaminhado sob custódia para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

Os criminosos ainda não foram identificados e não há informações sobre o quadro de saúde do ferido. Na ação, foram apreendidos os dois automóveis, quatro granadas, dois fuzis, carregadores de fuzil e quatro radiotransmissores.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", informou a Polícia Civil. Por conta da ocorrência, a agulha da pista lateral para pista central da Avenida Brasil está interditada, com duas faixas ocupadas, na altura de Irajá, sentido Zona Oeste.