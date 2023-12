PM faz operação no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

PM faz operação no Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 15/12/2023 07:58 | Atualizado 15/12/2023 08:00

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta sexta-feira (15), diversas operações em comunidades da Zona Norte. Localidades de Nova Iguaçu e Itaguaí, na Baixada Fluminense também são alvos da PM. Segundo a corporação, as ações têm objetivo de coibir a atuação de criminosos nas regiões.

Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, desde as primeiras horas da manhã. Veículos blindados e helicóptero foram vistos por moradores.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que, na região da Maré, 22 unidades escolares foram impactadas pela operação, afetando 7,3 mil alunos.

alvo de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) na terça-feira (12). O objetivo da ação era prender suspeitos capixabas, acusados por homicídios e tráfico, que se escondem na região. Ao todo, cinco homens com 12 mandados de prisão em aberto estavam sendo procurados.



Agentes do 16º BPM (Olaria) realizam, desde as primeiras horas a manhã, uma operação policial nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau, Cidade Alta, Vigário Geral e Parada de Lucas. Uma perseguição que teve início em Parada de Lucas terminou com um criminoso morto e outro ferido na Avenida Brasil. Segundo a PM, dados de inteligência apontaram possível deslocamento de criminosos. Então, os policiais passaram a seguir dois carros que saíram da comunidade. No Trevo das Margaridas, os ocupantes desembarcaram e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Manguinhos, Arará e Mandela também são alvos de operação da PM. Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam na região. Até o momento, não foram registrados tiroteios, prisões ou apreensões.



Ainda na Zona Norte, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades Faz Quem Quer, Cajueiro, Mundial, Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial desde as primeiras horas da manhã. A ação visa combater criminosos que agem nas localidades. No Complexo da Pedreira, policiais do 41º BPM (Irajá) também realizam uma operação.



Baixada Fluminense

Em Nova Iguaçu, a comunidade do Grão Pará é alvo de operação dos agentes do 20º BPM (Mesquita). Já em Itaguaí, os policiais do 24º BPM (Queimados) na localidade conhecida como Ponte Preta. Até o momento, não informação de prisões, apreensões ou feridos.