Publicado 17/12/2023 07:09

Na manchete, veja dicas para driblar a alta dos preços e economizar na ceia de Natal

Em Rio, Justiça revoga decisão que impedia apreensão de menores sem flagrante

Presidente da Liesa sofre assalto no calçadão da Barra da Tijuca

Martinho da Vila fala sobre a felicidade da reedição do seu samba de 1993 no Carnaval da Vila Isabel do ano que vem

Voluntários fazem mutirão de limpeza no Arpoador

Parque Garota de Ipanema ganha espaço para o surfe

Em D Mulher, a repórter Ju Massaoka fala da parceria com Ana Maria Braga

Em Ataque, Cano, do Fluminense, se prepara para disputar o Mundial de Clubes mais uma vez. Ele já foi reserva de time mexicano em 2017