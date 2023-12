Praça Nossa Senhora do Amparo ganhou quadra poliesportiva - Divulgação / Prefeitura

Publicado 17/12/2023 07:54

Rio - A Praça Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura, Zona Norte do Rio, está de cara nova. Após cinco meses de obras, o espaço, que foi reinaugurado neste sábado (16), passou por uma completa requalificação e ganhou quadra poliesportiva, área de lazer infantil com brinquedos, equipamentos de ginástica, anfiteatro e um 'parcão' para animais.

A prefeitura implementou, ainda, piso em concreto, jardins e rampas de acessibilidade. Para que os moradores possam se exercitar, foi construída uma pista de corrida/caminhada com extensão de 200 metros e marcação no chão a cada 50 metros.

No local, que passou a ter uma base da Guarda Municipal, também foram instalados conjuntos de bancos e mesas em concreto, bicicletário e 82 novos pontos de LED, de acordo com a Secretaria Municipal de Conservação.

"As praças são locais de tradição na Zona Norte, é onde os moradores da região criam laços de sociabilidade. Por isso, estamos revitalizando as praças do subúrbio, para manter essa tradição para as novas gerações. Na Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura, aumentamos o espaço útil em 200 metros quadrados, deixando a área total com 2.750 metros quadrados, além da modernização da sua estrutura", ressaltou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.