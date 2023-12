Disque Denúncia pede informações sobre traficante escondido na Vila Cruzeiro - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 20/12/2023 09:23 | Atualizado 20/12/2023 09:53

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (20), um cartaz solicitando mais informações sobre a localização do traficante Anderson Souza de Jesus, conhecido como "Buel" ou "Esquerdinha", de 34 anos. Ele é apontado como um dos braços do Comando Vermelho (CV) em várias regiões da Bahia e estaria escondido na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio.

O traficante Edgard Alves de Andrade, o "Doca da Penha" ou "Urso" um dos líderes do CV, estaria dando proteção a "Buel". No Rio de Janeiro, o foragido, de acordo com as investigações, realiza toda a logística do tráfico de drogas de Salvador, comanda as bocas de fumo e distribui entorpecentes em todo o estado da Bahia.

Segundo o Disque Denúncia, o criminoso está tentando implantar na capital baiana uma cobrança de propina para ter acesso a internet, como acontece nas comunidades cariocas. Ele já teria montado empresas para controlar a rede em Tancredo Neves e outros bairros na região. De acordo com um levantamento de inteligência feito pela Secretaria de Segurança Pública (BA), ele também estaria mandando armas do Rio para a Bahia.

Contra Anderson Souza de Jesus, há um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo crime de tráfico de drogas.