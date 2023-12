Van colidiu com um poste após motorista perder o controle - Reprodução/TV Globo

Publicado 21/12/2023 07:02 | Atualizado 21/12/2023 15:36

Rio - Um acidente envolvendo uma van deixou feridos na madrugada desta quinta-feira (21) na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.

O transporte alternativo fazia o trajeto Freguesia-Taquara (via Gardênia Azul) e, segundo testemunhas, estaria lotado. Aproximadamente 30 pessoas precisaram ser socorridas por ambulâncias no local.

O motorista teria perdido o controle do veículo, batido em um carro, subindo em uma calçada e colidido com um poste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 0h. Um homem e uma mulher, ainda não identificados, foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, com ferimentos leves.

Outros sete feridos foram levados pelo Samu para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também Zona Oeste. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.