PF resgata 61 animais em cativeiro clandestino, em NiteróiDivulgação / Polícia Federal

Publicado 21/12/2023 17:24

Rio - Um cativeiro clandestino foi descoberto na região oceânica de Niterói, nesta quinta-feira (21). Em uma operação conjunta com agentes do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), a Polícia Federal cumpriu mandado judicial de busca e apreensão de animais silvestres em uma residência e encontrou 61 bichos em situação irregular.

No local, policiais federais da Delegacia da PF em Niterói e os agentes do PESET acharam 60 animais da espécie jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) e um espécime de tartaruga tigre d’água (Trachemys dorbigni). Também foi encontrada uma estufa voltada para a reprodução dos animais, onde eles chocam seus ovos, com o objetivo de posterior venda clandestina.

Além disso, foram encontradas duas pistolas sem registro no órgão de controle competente. A mulher responsável pela guarda e venda clandestina dos animais, que também estava na posse das armas, foi presa em flagrante por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Niterói e, posteriormente, liberada após o pagamento de fiança.

O local não reunia as condições mínimas para a manutenção adequada desta quantidade de animais em cativeiro, segundo avaliou o veterinário da equipe do PESET. Os espécimes foram apreendidos pelo INEA e levados ao CETAS/IBAMA, em Seropédica, para a realização de exames.