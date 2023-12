Kit de alimentos da campanha Natal sem Fome, com livro sobre a vida de Betinho - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/12/2023 15:40 | Atualizado 21/12/2023 16:06

Rio - A campanha Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania, distribuirá 400 toneladas de alimentos, entre comida e água mineral, na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta (21) e sexta-feira (22).

Com o tema "Nesse Natal, o melhor presente é a sua solidariedade", a campanha, que completa três décadas, teve, neste ano, a maior arrecadação dos últimos três: 2 mil toneladas de alimentos, que irão para todo o Brasil, beneficiando mais de 800 mil pessoas.

Lares onde residem crianças menores de dez anos serão prioridade nas entregas dos kits. Segundo pesquisa da Rede Penssan, 37,8% dos domicílios onde vivem crianças enfrentam insegurança alimentar grave ou moderada. Além disso, a fome dobrou nas famílias com menores de 10 anos, passando de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. E em 2021, segundo dados da Fiocruz, oito crianças de até um ano de idade foram levadas ao hospital todos os dias por falta de comida.

"Infelizmente o Brasil voltou ao Mapa da Fome e agora temos um longo caminho para reverter esse quadro novamente. E na Ação da Cidadania decidimos começar pelas crianças, que sofrem com a desnutrição desde muito novas, algumas de forma silenciosa pela falta de diagnóstico ou pelo impacto profundo e irreversível que o cérebro infantil sofre com a privação do alimento. E como exigir que alguém seja capaz de aprender e ter bom rendimento escolar com fome? No futuro, isso pode levá-la a ter menos oportunidades de trabalho, menor produtividade e salários mais baixos. Deixar que a fome impeça a realização dos sonhos de uma criança é uma violação da dignidade humana, principalmente em um país tão rico e produtivo como o Brasil", reforça Rodrigo 'Kiko' Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

O responsável pela Comunidade Terapêutica Vale do Senhor, uma casa de reabilitação gratuita para homens, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, retirou uma tonelada de alimentos na campanha, nesta quinta. Jorge Lima está à frente da casa de recuperação que trata dependentes químicos, entre 18 e 65 anos, sem nenhuma ajuda de custo governamental:

"O Natal sem Fome é muito importante para a nossa comunidade terapêutica. Se não fosse a Ação da Cidadania seria muito difícil. Nós gastamos muito com comida. Homens, com a dependência química, comem muito. Sem droga, por conta da abstinência, comem mais. Hoje, gastamos muito com arroz, feijão e carne. A campanha ajuda muito. Costumamos gastar, por mês, 150 quilos de arroz e 70 de feijão, por exemplo. Por dia, são 120 pães. O gasto é imenso".

O estado da Bahia, nessa primeira etapa, vai receber mais de 9 toneladas, seguido de Pernambuco, com 7,5 toneladas; São Paulo, Minas Gerais e Pará, com 6 toneladas cada. Paraná, Rondônia, Roraima, Espírito Santo e Amapá serão contemplados com 4 toneladas cada um. No Amazonas, que ainda sofre as consequências das fortes chuvas, foram destinadas 6 toneladas, a maior parte doada por empresas. As entregas serão realizadas até o final do ano nos 26 estados e Distrito Federal. Outras distribuições estão previstas, conforme as doações para a Ação da Cidadania ou diretamente para os comitês regionais.

"Apesar de 2023 ter sido um ano difícil, que começou com a notícia da morte de centenas de indígenas na Região Norte, a Ação da Cidadania completa três décadas com uma grande rede de solidariedade em todo o Brasil. Atuamos de forma emergencial, levando comida, água e itens de primeira necessidade para famílias que sofreram com as chuvas, enchentes e a falta de alimentos. Mobilizamos cozinhas solidárias que, com nossas doações, prepararam e distribuíram refeições em locais de difícil acesso. Marcamos presença no Congresso, cobrando políticas públicas e participação do poder público na luta pela segurança alimentar. Por fim, tivemos a oportunidade de contar a história de Betinho e sua capacidade de transformação. Que no próximo ano a gente consiga vencer a fome do prato vazio e passe a cuidar de outras fomes, como a fome de cultura e de inclusão”, reitera Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho.

Considerada a maior campanha solidária de arrecadação de alimentos da América Latina, o Natal Sem Fome foi idealizado em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. No mesmo ano, nasceu também a Ação da Cidadania, que desde então já arrecadou mais de 55 mil quilos de alimentos, que foram distribuídos para 26 milhões de pessoas.

As doações para o Natal sem Fome podem ser realizadas através do site: www.natalsemfome.org.br e também pelo PIX: doe@natalsemfome.org.br

Iniciativa inédita vai doar livros para crianças e jovens do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, além das toneladas de alimentos, a Ação da Cidadania também vai distribuir, pela primeira vez, 20 mil exemplares do livro "Muito Prazer, sou o Betinho", que conta a trajetória do sociólogo no combate à fome e à miséria. A obra, escrita por José Roberto Torero e lançada em 2021 pela Editora Moderna, apresenta para as novas gerações o legado de Betinho e sua participação ativa pelos direitos humanos, a perseguição durante a ditadura e a luta contra a AIDS. A iniciativa é da área de Cultura da entidade.

Brinquedos para os pequenos

Para as crianças que vivem na capital e Região Metropolitana do Rio, a ONG também vai entregar 4 mil brinquedos que foram doados por empresas. Bonecas, ursos e robôs, que representam a mensagem do Natal sem Fome 2023, serão distribuídos com as cestas básicas de acordo com a população infantil atendida pelas lideranças parceiras.

A campanha desse ano tem o apoio de empresas como Coca-Cola, Vale, iFood, B3 Social, Assaí, Carrefour, GPA, Fundação Banco do Brasil, Mercado Livre, Ancar, RD Drogasil, Artplan, Rio Ônibus, MetrôRio, Americanas, Globo, Globoplay, Lolapalooza, Cielo, Uber, Ambev, Zé Delivery, Claro, Petronect, Pepsico, Wilson Son, Grupo Fleury, TT Burger, Betmotion entre outras.

Parcerias com empresas para doações em pontos físicos e pela internet

Coca-Cola e iFood - Juntas, as empresas estão dobrando o valor que cada pessoa doa pelo app de delivery;

Uber - o aplicativo está com desconto de até 50% para doar alimentos via Uber Flash. A iniciativa é válida para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba;

Mercado Livre - Para cada artigo infantil comprado na página do Mercado Livre dedicada ao Natal Sem Fome, R$1 será doado à campanha;

Ancar Ivanhoe - Em várias cidades, os shoppings da rede Ancar possuem pontos de arrecadação de alimentos. No Rio de Janeiro, as doações podem ser feitas no Nova América, Nova Iguaçu, Botafogo Praia Shopping, Rio Design Barra e Leblon, Shopping Boulevard e Madureira Shopping;

MetrôRio - Caixas coletoras e totens estarão disponíveis em 12 estações do metrô carioca para receber doações somente até o dia 21;

Rede Voluntária Vale - A Vale já alcançou a meta de R$ 1,1 milhão em doações por meio de ação via matching - a cada R$ 1 doado via a plataforma de voluntariado da empresa, a mineradora doou R$ 10. Mas as doações continuam;

Americanas - A empresa está com totens na Árvore de Natal da Lagoa que levam para o site da campanha;

Artplan e RioÔnibus - Cada empresa doou 2 mil brinquedos (totalizando 4 mil), que serão distribuídos no Rio de Janeiro.



Serviço:

Entregas Natal Sem Fome

Data e hora: 21 e 22 de dezembro, a partir das 9h

Local: Ação da Cidadania - Rua da Gamboa 246, Santo Cristo, atrás da Cidade do Samba