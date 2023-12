Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e Zeidan: cantor recebeu Medalha Tiradentes - Divulgação

Publicado 21/12/2023 16:51 | Atualizado 21/12/2023 16:58

Rio - A família do sambista João Nogueira recebeu, nesta quarta-feira (20), a Medalha Tiradantes, maior honraria concedida pelo Estado do Rio de Janeiro. A medalha foi entregue pela deputada estadual Zeidan (PT). O cantor e compositor Diogo Nogueira, sua mãe Angela Nogueira, a irmã Clarice e a tia Gisa Nogueira, além de outros familiares, estiveram no palco do Centro Cultural João Nogueira, no Méier, onde foram agraciados ainda com uma homenagem do vereador Niquinho (PT).



"Muito feliz em poder homenagear o nosso saudoso mestre João Nogueira e os 45 anos do Clube do Samba. Como ele mesmo cantou: 'A vida é mesmo uma missão... a morte uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu!', no trecho da música Além do Espelho", discursou a deputada, emocionada.



O evento foi comemorativo aos 45 anos do Clube do Samba, formado por João Nogueira na década de 70 ao lado de Austregésilo de Athayde, que contou com nomes como Beth Carvalho, Alcione, Monarco e outros bambas.



Diogo fez questão de agradecer às homenagens e aproveitou para falar da importância do trabalho realizado pelo Centro Cultural João Nogueira, dirigido por sua irmã, além de fazer uma doação de R$ 120 mil à instituição — o espaço realiza oficinas de música, percussão, orquestra, teatro e outras expressões artísticas.



"João Nogueira, presente. A cultura faz parte da formação de cada cidadão aqui. Agradeço a esse artista que foi nosso pai. A cultura é fundamental para nosso país. Agradeço minha família, agradeço à minha irmã Clarice pelo trabalho. É importante incentivar a manutenção desse espaço, que se dedica para que crianças desenvolvam seu talento. Faço essa doação ao Clube do Samba em forma de apoio a este tão lindo projeto", declarou o cantor. A atriz Paolla Oliveira, namorada do artista, também esteve presente no evento.