Estado do Rio contabilizou 2.433 novos casos de covis-19 e 18 mortes no último levantamento Reprodução/ Pixabay

Publicado 22/12/2023 14:08 | Atualizado 22/12/2023 14:10

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 2.433 novos casos confirmados de covid-19 e 18 mortes entre os dias 11 e 18 de dezembro. Neste período, houve seis internações pela doença e a taxa de letalidade se manteve na média de 2,69%.

O número de mortos deste novo levantamento representam uma redução de 50% em comparativo ao da semana anterior, que registrou, entre os dias 4 e 11 de dezembro, 36 óbitos. Também na listagem passada, foram contabilizados 1.929 novos casos confirmados, cerca de 500 a menos que a da semana entre os dias 11 e 18. Já o número de internações pela doença teve um acréscimo de dois infectados.

A taxa de letalidade da covid-19 apresenta uma curva decrescente em relação aos meses passados. No início de novembro, a porcentagem era de 2,72 e em dezembro chegou a 2,69.



Durante todo o mês de novembro, foram 10.254 novos casos confirmados, 108 óbitos e 250 internações pela doença. A taxa de letalidade ficou na média de 2,70%.

Os dados atualizados foram divulgados na última segunda-feira (18) no Painel de Coronavírus do Governo do Estado. O portal é atualizado semanalmente.



Com os números, o estado do Rio de Janeiro chega a 2.889.188 casos confirmados, com 197.909 internações e 77.760 óbitos desde que a pandemia começou, em março de 2020.