Família autoriza doação de órgãos de jovem após morte encefálica devido a acidente de motoDivulgação

Publicado 22/12/2023 13:59

Rio - A família de um jovem de 23 anos autorizou a doação dos órgãos após a confirmação de morte encefálica do paciente, na noite desta quinta-feira (21). A captação de pulmões, fígado, pâncreas e córneas foi feita pela equipe do Rio Transplantes na manhã desta sexta-feira (22). O paciente estava internado, em estado grave, no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, após dar entrada no Centro de Trauma por acidente com moto.

Os órgãos foram levados, de helicóptero, até unidades na cidade do Rio de Janeiro. A família do jovem foi acolhida pela Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do Heat. O paciente, morador do bairro de Itaúna, São Gonçalo, na baixada, foi um dos 76 que deu entrada no Centro de Trauma do hospital no último fim de semana.

Equipe acompanha outro caso

A equipe do CIHDOTT do Alberto Torres também acompanha outro caso de morte encefálica na unidade. Um casal de jovens, ele com 25 e ela com 21 anos, grávida de cinco meses, também sofreu um acidente com moto no fim de semana. Durante a colisão, eles estavam com o filho de cinco anos no veículo. A criança foi atendida, medicada, estabilizada e liberada.

Os pais, em estado grave, foram encaminhados para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Foi aberto um protocolo de morte encefálica para o rapaz, enquanto a mulher foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, que é referência no atendimento de alta e média complexidade e maternidade de alto risco.

Na tarde desta quinta-feira (21), a mulher teve um aborto espontâneo. A paciente segue internada no CTI da unidade em estado grave. "A equipe médica garantiu todo suporte básico para manter a paciente estável e garantir a sua transferência para uma unidade referencia em obstetrícia", afirmou a equipe médica.

Nas últimas 24 horas, outros 25 pacientes envolvidos em acidentes com moto deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres. A direção da unidade de saúde reforçou o estoque de medicamentos, soro e insumos para o período do Natal e Ano Novo, quando o número de ocorrências mais que dobra.