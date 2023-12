Ações da PRF nas rodovias federais do Rio serão intensificadas até o feriado de Natal - Divulgação / PRF

Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Natal 2023 nas rodovias do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22). O objetivo é aumentar a segurança nas pistas, agir para reduzir a criminalidade e, junto ao Programa Rodovida, intensificar ações educativas e de fiscalização.

A expectativa é de um aumento no número de veículos e passageiros nas rodovias federais do estado. As atividades operacionais vão monitorar os pontos com maior movimentação para deslocar agentes a locais específicos e em determinados horários. A operação dura até o dia 25.

A não utilização do cinto de segurança, do capacete e de dispositivos para transporte de crianças, como as cadeirinhas, são as maiores infrações identificadas por policiais rodoviários. Um dos objetivos do programa é conscientizar o respeito às normas de trânsito, para evitar acidentes.