Milhares de veículos devem sair da cidade do Rio para outras cidade e estados devido o Natal - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 22/12/2023 12:44 | Atualizado 22/12/2023 12:52

Rio - As concessionárias das principais vias do Rio de Janeiro têm expectativa de grande movimentação de veículos durante todo o ferido de Natal, entre entre esta sexta-feira (22) até terça-feira (26). Milhares de veículos deverão passar pelas rotas de saída da cidade, como a Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, Rio-Santos, BR-101 e Via Dutra.

De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, a previsão é que cerca de 738 mil veículos passem pela via de sexta-feira (22) até a próxima terça-feira (26). O dia de maior movimento será no sábado (23), quando cerca de 86 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Já na volta do feriadão, entre segunda (25) e terça-feira (26), são esperados cerca de 151 mil veículos em direção ao Rio de Janeiro.

Na praça de pedágio, os 'papa-filas' (arrecadadores volantes), vão agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento. Os usuários poderão efetuar o pagamento por aproximação através de cartões nas funções débito e crédito.

Nas rodovias Via Dutra, Rio-Santos e BR-101, a CCR RioSP estima que entre esta sexta-feira (22) e terça-feira (26) deverão circular pelos 626km sob sua administração, mais de 1,4 milhão de veículos. O maior volume deve ficar para esta sexta e sábado (23), saída de feriado, quando deve circular mais de 674 mil veículos. Já no retorno, o volume maior é esperado para a terça-feira, com previsão de pouco mais de 323 mil veículos.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, os horários de pico nos dias esta sexta e sábado, são das 9h às 23h. Já no retorno, terça-feira, o tráfego deve ficar intenso a partir das 15h.

Além de reforço nas equipes operacionais, viaturas posicionadas em pontos estratégicos das rodovias, equipes extras e operação papa-fila nas praças de pedágio, a CCR RioSP preparou campanhas de segurança no trânsito.