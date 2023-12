Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/12/2023 12:17 | Atualizado 23/12/2023 12:28

Rio - A Polícia Civil prendeu uma quadrilha apontada como responsável por furtar bicicletas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (22). O grupo foi preso após realizar o terceiro roubo no mesmo endereço.

Segundo as investigações, o bando arrombou os portões da garagem para entrar no condomínio na Rua Francisco Pimentel, no Ingá, durante a madrugada. Câmeras de segurança do local capturaram toda a ação dos criminosos.

Os integrantes do grupo, identificados como Cristiano Fernandes, Tainara Batista Siqueira e Alexandre Bahiense, foram presos em flagrante. Já na delegacia, Cristiano e Alexandre confessaram o crime durante depoimento.

Além dos três, João Davi De Oliveira, foi preso por receptação em sua residência, em São Gonçalo. As bicicletas roubadas foram recuperadas, uma custando aproximadamente R$ 40 mil, e outra no valor de R$ 4 mil.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).