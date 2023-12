Ana Alice, de 11 anos, teve alta após seis meses internada - Divulgação

Ana Alice, de 11 anos, teve alta após seis meses internadaDivulgação

Rio – A menina Ana Alice de Azevedo Dias, de apenas 11 anos, teve alta, nesta sexta-feira (22), do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste, após seis meses internada devido a queimaduras de segundo grau, superficial e profundas, e terceiro grau, sofridas em 60% do corpo. Ela irá para casa com o seu pai, que a acompanhou durante toda a internação.

Ana Alice deu entrada na emergência do hospital, no dia 15 de junho, levada por um tio, depois de sofrer um acidente ocasionado por álcool em chamas. Ela estava em estado gravíssimo.

O composto causou lesões na face, no pescoço, no dorso e nos tórax anterior e posterior. A menina ficou internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Pediátrico sedada e em ventilação mecânica, e foi acompanhada pela equipe do Centro de Tratamento de Queimados.

O tratamento realizado envolveu diversos enxertos de pele e, segundo a equipe do hospital, evoluiu com diversas infecções.

Os profissionais de saúde disseram que estão radiantes com o resultado e a melhora de um quadro tão grave de queimaduras em uma criança e que a alta da paciente foi um grande presente de Natal. Eles realizaram uma festa de despedida para a Ana, com o tema 'Sininho', a fada personagem da Disney.