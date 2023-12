Primeira viagem-teste foi realizada na manhã deste sábado - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 23/12/2023 11:59 | Atualizado 23/12/2023 12:25

Rio - O VLT fez sua primeira viagem-teste ao Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que está na reta final de construção na região do Gasômetro, neste sábado (23). O transporte saiu do Centro Integrado de Operação e Manutenção do VLT Carioca (CIOM), na Gamboa, em direção ao terminal.



A viagem contou com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Esta foi a primeira vez que o meio de transporte fez o novo trecho nos trilhos energizados.



"Hoje celebramos a primeira chegada do VLT a este novo terminal. Estamos com a expectativa de, em janeiro, colocar o BRT Transbrasil para funcionar, chegando no Terminal Gentileza, o que vai ser uma grande mudança na mobilidade da cidade. Aqui, vai ter sempre essa baldeação, sem custo adicional, para as pessoas poderem chegar no Centro. Pela primeira vez teremos todo o sistema BRT funcionando e integrado. A pessoa vai poder sair de Santa Cruz e chegar no Aeroporto Santos Dumont usando BRT e VLT. E teremos um BRT direto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim", afirmou Paes.