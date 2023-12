Dom Orani Tempesta comandará missas de Natal na Catedral Metropolitana de São Sebastião - Reprodução / Facebook

Publicado 23/12/2023 12:49 | Atualizado 23/12/2023 15:33

Rio - A Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro da cidade, será sede das tradicionais missas festivas de Natal. Celebrados pelo arcebispo do Rio Dom Orani João Tempesta, acontecerão dois encontros na arquidiocese, um no domingo (24), na véspera do feriado, e outro na segunda (25).

As cerimônias em solenidade ao Natal iniciam às 10h do dia 24, quando a igreja realizará a Missa do 4º Domingo do Advento. No entanto, nesta data, o cardeal Dom Orani comandará apenas a clássica Missa do Galo, às 18h. No ato litúrgico, o padre colocará um boneco representando o menino Jesus no presépio montado no local para homenagear o nascimento de Cristo.

No dia 25, ele também regerá a Missa de Natal, às 10h. Dom Orani Tempesta foi nomeado arcebispo do Rio em 2014 pelo Papa Francisco. Desde então, o religioso se tornou um dos símbolos da cidade no cunho social devido ao seu papel de influência em projetos que beneficiam a população mais carente.