Governo do Estado lança o projeto 60+ Reabilita para o bem-estar e saúde de idososMarlon Falcão

Publicado 23/12/2023 13:50

Rio - Voltado para os idosos, o governo do Rio lançou, nesta sexta-feira (22), o programa 60 + Reabilita. Com as inscrições abertas a partir de janeiro de 2024, a iniciativa oferecerá fisioterapia e atividade física de forma gratuita aos interessados.

A ideia, realizada em colaboração com a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes), começará com 100 núcleos espalhados pela capital. O governador Cláudio Castro comentou sobre o novo programa.

“Com esse projeto, vamos oferecer ainda mais qualidade de vida para a população idosa. Aliando atividades físicas à fisioterapia, conseguimos fortalecer a saúde e também contribuir para fatores muito importantes como a socialização e até mesmo independência para que possam realizar atividades do dia a dia. Estamos começando pela capital, mas a proposta é levar o programa para todo o estado”, disse ele.

Todas as sedes terão uma estrutura multidisciplinar, com fisioterapeuta, professor de educação física, técnico em enfermagem e articulador social. Além disso, o profissional de enfermagem atuará nos núcleos com acompanhamento individualizado. Ele também fará a elaboração de relatórios on-line para poder criar um histórico de atendimento de cada aluno e sua evolução.

O objetivo do projeto é atender 100 idosos por polo, totalizando 10 mil no total. Os endereços de cada unidade, assim como o local para inscrições, serão divulgados no próximo mês.

O secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo, comentou sobre o compromisso com a ideia. “Estamos trabalhando neste projeto durante todo o ano de 2023, para oferecer um serviço de qualidade e que atenda, efetivamente, às necessidades da população idosa. Queremos acompanhar cada um desses idosos, com atividade de fisioterapia para quem precisa da reabilitação, e também com atividades físicas, que atuarão na prevenção, como dança de salão, pilates, circuito, entre outros, de acordo com a demanda local”, afirmou.

A superintendente da Pessoa Idosa, Lícia Mattesco, também falou sobre a importância do 60+ Reabilita. “Esse projeto é muito desafiador e chega em um momento muito importante. Dados recentes do IBGE nos mostram que a nossa pirâmide etária mudou de forma e já não é mais uma pirâmide. E isso nos traz grandes desafios, diante dessa nova realidade. Passamos de três milhões de pessoas idosas dentro do nosso estado e isso traz uma urgência de políticas públicas que atendam esse público”.